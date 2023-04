Estado vai inserir Alto Tietê no polo de turismo rural e religioso

O anúncio foi feito durante reunião com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat ) para ouvir as reivindicações de melhorias no turismo das cidades.

Para inserir o Alto Tietê na rota de turismo rural, o secretário irá trabalhar em conjunto com a secretaria de agricultura e a secretaria de cultura. Além disso, as festividades da região também farão parte do calendário estadual para fomentar o turismo local.

“É uma região fortemente rural que precisa se destacar. O do Turismo Rural fará isso.Vamos trabalhar com esse calendário a nível Estadual e fomentar ainda mais esses ambientes na região que já são bem procurados e ganhar preferência dos turistas do Estado”, comentou.

A Rota da Luz é um projeto para promover as rotas religiosas do Estado de São Paulo. Segundo Lucena, a secretaria protocolou um documento com o padre Osmar para promover junto a rota religiosa que ligue os dois estados. Dentro do programa também terá a implantação da melhora na infraestrutura das rodovias para apoiar os peregrinos.

“Colocar Wifi em pontos da estrada. Botões de pânico para assegurar a questão de segurança do apoio ao turista na passagem pelos municípios. A promoção desta rota pode se tornar um produto internacional ao destacar o Cristo Redentor”, explica.

MIT

Antes da reunião com o consórcio, o secretário se encontrou com o prefeito de Arujá, Luiz Antonio de Camargo, para discutir a possibilidade da cidade ser reconhecida como Município de Interesse Turístico (MIT) e fomentar o turismo da região.

No plano de desenvolvimento do turismo a secretaria também vai lançar mais 40 a 50 MITs neste ano. A ideia é que as cidades se inscrevam no processo e pontuem as vocações naturais do município. É o caso das cidades da região que não fazem parte do MITs e nem são estâncias como: Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Poá, que perdeu no ano passado o título de estância.

