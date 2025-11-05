Estrutura do 33º Furusato Matsuri 2025 está pronta para receber o público em Mogi

A estrutura do 33º Furusato Matsuri 2025 já está montada para receber o público em Mogi das Cruzes, nos dias 8 e 9 de novembro, na sede da Associação dos Agricultores de Cocuera, localizada na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, Km 61,4 – SP 88 (antiga estrada Mogi–Salesópolis, km 9,5). O público poderá visitar o evento no sábado, das 10h às 21h, e no domingo, das 10h às 19h.

Com mais de 30 estandes de expositores e uma ampla praça de alimentação com 20 opções gastronômicas, o festival promete um fim de semana repleto de tradição, cultura e sabores típicos japoneses. A exposição agrícola, um dos pontos mais esperados do evento, reunirá 120 produtores e cerca de 250 itens agrícolas, em uma mostra imperdível da força e diversidade da agricultura regional.

O Furusato Matsuri, que significa “volta à terra natal”, é uma homenagem à colônia japonesa e aos descendentes que contribuíram para o desenvolvimento agrícola do Alto Tietê. Nesta edição, que traz o tema “Heiwa” (paz), o público poderá vivenciar apresentações de taiko, danças típicas, shows musicais, concurso de cosplay e oficinas culturais, além de conhecer o tradicional Jardim “Mãe Grávida”, criado em 1969 pelo artista Manabu Mabe, símbolo da fertilidade do solo e da sabedoria da natureza.

A programação artística e cultural inclui nomes como Mayumi & Midori, Joe Hirata, Gustavo Harano, Ryuko Taiko, além de grupos e cantores da UCK. O evento ainda contará com uma área de mini-shopping com produtos típicos e artesanatos, tornando a experiência completa para toda a família.

O festival conta com financiamento da Lei de Cultura de Mogi das Cruzes (LIC).

Os ingressos serão vendidos na bilheteria por R$ 10,00 (inteiro) ou R$ 5,00 (meia entrada) para pessoas acima de 60 anos, estudantes e professores com carteirinha, pessoa com deficiência (PDC) e seu acompanhante. Criança de até 7 anos não paga acompanhadas de adulto pagante. O estacionamento é R$ 30,00.