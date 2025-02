Estupros crescem 14% no Alto Tietê em 2024, aponta SSP

Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) apontam um crescimento de 14% nos números de estupros. Se comparado a 2023, os casos subiram de 564 para 643. O levantamento está disponível no site da pasta.

Itaquaquecetuba, Guararema e Santa Isabel tiveram quedas nos números, enquanto nas demais cidades registraram aumento.

O município com maior registro é Mogi das Cruzes, com 225 casos. Em 2023, a cidade registrou 168 ocorrências desta natureza. Na sequência aparece Itaquá, com 124. O número é menor em comparação ao ano anterior, quando foram registrados 137 casos. Em Suzano, o número subiu de 90 para 101 ocorrências.

Na sequência, aparece Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a SSP, o município registrou 56 casos em 2024 e 50 em 2023. O índice também aumentou em Poá: de 26 para 45.

Arujá teve um caso a mais que em 2023: subiu de 30 para 31. Mesmo cenário em Biritiba Mirim, que aumentou de 18 para 19. Em Salesópolis, foram quatro casos a mais: de cinco, em 2023, para nove, em 2024.

As demais cidades tiveram queda nos casos de estupro. Guararema registrou 17 casos no ano passado e 20 no ano anterior. Por fim, Santa Isabel, que caiu de 20 para 16 ocorrências.