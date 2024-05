Evento do ITA transforma São José dos Campos na capital da Engenharia do Futuro

O município de São José dos Campos, no Vale do Paraíba paulista, será a capital nacional da

Engenharia do Futuro entre os dias 16 e 18 de maio. Nesta data, o Instituto Tecnológico de

Aeronáutica (ITA) promove a segunda edição do Engineering Education for the Future (EEF-

2024), com uma série de eventos para debater o desenvolvimento tecnológico do setor e as

aplicações destas inovações, além de promover a troca de informações entre alunos,

pesquisadores e professores de todo o país.

O EEF-2024 contará com uma série de painéis e ciclos de debates sobre os rumos da

Engenharia. Entre os destaques está o Fórum de Educação em Engenharia, que reunirá

especialistas do Brasil e do exterior. Inteligência Artificial, Data Science e Internet das Coisas

(IoT) estão entre os assuntos que serão abordados no debate sobre a Revolução Industrial 4.0.

A meta é, além de traçar os novos caminhos da Engenharia, pavimentar a união e sinergia

entre academia, Indústria, governo e a sociedade. Muitos dos projetos que vão moldar a

Engenharia do futuro serão apresentados nos mais de 30 estandes que estarão em exposição.

O EEF-2024 contará também com a Mostra ITA 2050, no dia 17 de maio, que promoverá uma

jornada histórica pelos caminhos tecnológicos até os dias de hoje.

Outros destaques são os eventos competitivos, que vão reunir estudantes para superar

desafios por meio da inovação e trazer soluções que possam ser aplicadas na sociedade. Entre

essas atividades está o Grand Prix de Inovação, em que as equipes de competidores atuarão

por 24 horas ininterruptas; o ITA Sprint, plataforma dinâmica e inspiradora que visa cultivar a

cultura do empreendedorismo; e o Data Science Challenge (DSC), competição de ciência de

dados em sua sexta edição.

“Acredito que trazer diferentes atores para esta discussão, além de ser o melhor caminho para

estruturarmos a construção do futuro, permite aos alunos e egressos uma visão mais clara do

mundo e desafios que os aguardam”, comenta Fernando Ferraz, vice-presidente de operações

da Akaer, um dos palestrantes da Mesa Redonda Empresas do Fórum de Educação em

Engenharia.

“A interação entre alunos, professores, pesquisadores e empresários estimula o

compartilhamento de ideias e a colaboração, fomentando o ambiente propício para o

surgimento de novas iniciativas e parcerias. Essa troca de conhecimento e experiência é

fundamental para promover a inovação não apenas no âmbito acadêmico, mas também na

indústria aeroespacial e em outros setores relacionados”, comentou a professora Sueli

Sampaio Damin Custódio, coordenadora da Mostra.

O evento conta com o apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e

da ITAEx, associação de ex-alunos do ITA. As inscrições estão abertas de forma gratuita pelo

site eef.ita.br.

O EEF-2024 é patrocinado por Mac Jee, PoD Academy, Faculdade Santo Antônio, ITAEx e

Fundação Ezute.