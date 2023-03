Evento 'Rock in Concert' será realizado no Teatro Municipal de Poá no dia 25

Em comemoração ao 74º aniversário de Poá, a Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura realiza mais um evento no próximo sábado (25/03), o “Rock in Concert”, com a Orquestra Sinfônica Municipal em parceria com a Banda Tributo Creedence – Poá. Serão duas apresentações no Teatro Municipal ‘Turíbio Ruiz’, sendo a primeira às 19 horas e a segunda às 21h30.

Para prestigiar o evento, será necessário se inscrever pelo site da Prefeitura de Poá (https://poa.sp.gov.br/), sendo que para cada inscrição é possível solicitar até dois ingressos que deverão ser retirados na sede da Pasta de Cultura, até a próxima sexta-feira (24/03), no período das 9 às 20 horas, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

De acordo com o secretário de Cultura, Ariel Borges, as apresentações serão repletas de clássicos do Rock, portanto convida à população para o evento. “Será uma noite muito agradável, então quem quiser prestigiar, basta realizar a inscrição e depois retirar o ingresso doando um quilo de alimento não perecível, que será enviado ao Fundo Social de Solidariedade do município”, disse.

O Teatro Municipal ‘Turíbio Ruiz’ está localizado na avenida Antônio Massa, nº 331, Centro. A Secretaria de Cultura também está localizada neste endereço. Mais informações pelo telefone 4638-8804.