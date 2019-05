Expresso Leste-Mogi completa um mês com avaliação positiva, segundo CPTM

A operação do Expresso Leste-Mogi (Luz - Estudantes) durante todo o horário comercial completou um mês de funcionamento.

Com o fim da transferência entre os trens na Estação Guaianases e a redução do intervalo, a CPTM aumentou o número de viagens entre Estudantes e Guaianases, ofertando mais 34 mil lugares diariamente.

"Foram três meses de trabalhos intensos neste início de gestão, visando melhorar o serviço oferecido para a população do Alto Tietê, que há 19 anos pleiteava a chegada do Expresso Leste na região", afirma o presidente da CPTM, Pedro Moro. "Com muito empenho, cumprimos a meta!", comemora.

Para operar com as viagens diretas de Estudantes a Luz em período integral, com intervalo médio de oito minutos, a CPTM modernizou a frota da Linha 11-Coral e realizou obras de infraestrutura, melhorando a rede elétrica e as subestações de energia Patriarca e Dom Bosco.

A implantação do serviço em tempo integral trouxe mais conforto inclusive para os cerca de 70 mil passageiros diários da Estação Guaianases, uma vez que reduziu o volume de pessoas na plataforma e melhorou a operação de embarque e desembarque.

9 de abril

No dia 9 de abril, o governador João Doria (PSDB) e o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, anunciaram nesta terça-feira (9) a ampliação do serviço Expresso Leste-Mogi da Linha 11-Coral que passará a circular também nos horários de pico nos dias úteis. Até janeiro deste ano, eram realizadas somente 30 viagens diárias entre as estações Estudantes e Luz (nos dois sentidos) sem transferência em Guaianases. Para atender a uma reivindicação dos moradores do Alto Tietê, a nova gestão da CPTM aumentou o número de viagens diretas em dias úteis para 120 em fevereiro. A partir de agora, com a realização das obras de energia, serão 313 no total durante todo o horário comercial.

Em dias úteis, o intervalo médio dos trens no Expresso Leste-Mogi será de 8 minutos. Cerca de 230 mil passageiros do Alto Tietê serão beneficiados com a ampliação do serviço. A frota de trens foi renovada em janeiro.

Para a implantação do Expresso Leste-Mogi, a CPTM fez obras nas subestações de energia Patriarca e Dom Bosco. Os maquinistas também foram treinados.

“A eliminação da baldeação na Estação Guaianases era uma antiga reivindicação da população do Alto Tietê. Demos início a essa operação em fevereiro e é com sensação de dever cumprido que hoje estendemos o serviço para todos os horários, inclusive os de pico, o que é tão importante para os trabalhadores”, destaca Baldy.