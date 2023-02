Família Caiaqueiros de Mogi inicia campanha para arrecadar doações a famílias de São Sebastião

A Família Caiaqueiros de Mogi das Cruzes iniciou nesta segunda-feira uma campanha de arrecadação de mantimentos e vestuários para as famílias desabrigadas em São Sebastião, região no litoral norte de São Paulo.

A cidade de São Sebastião foi a mais afetada pelo temporal que atingiram a região entre sábado (18) e domingo (19). As áreas de Barra do Sahy e Juquehy ficaram isoladas em razão da queda de barreiras ao longo da rodovia.

Diversas famílias do litoral perderam as casas e precisam de doações de alimentos e roupas.

A ação dos caiaqueiros já arrecadou R$ 2,3 mil para comprar os mantimentos e montar kit de cestas básicas e higiênicas.. Até o momento, em um dos pontos de encontro, foram arrecadadas oito cestas básicas e diversas roupas e cobertores para as doações. Os itens arrecadados serão entregues em uma escola da Barra do Sahy.

“A liga dos Caiaqueiros pesca muito naquela área e conhecemos diversos amigos da região que perderam as moradias. Resolvemos reunir forças para ajudar eles a passar por este momento difícil”, afirmou o presidente da liga Mario Figueira.

Ao todo serão seis pontos de encontro espalhados entre Mogi das Cruzes e Suzano. As arrecadações de alimentos, roupas e Pix serão aceitas até sexta-feira (24). O intuito é que seja entregue no final de semana ou assim que liberarem as estradas para o litoral.

“Não estipulamos valores do Pix. O valor é o que o coração manda. Vamos ir ao mercado comprar os itens com o dinheiro arrecadado”, disse.

As doações podem ser entregues pessoalmente ou via Pix nos endereços abaixo. Toda doação nas casas pode ser feita das 8h às 18 horas.

Aos cuidados de Mario há um ponto de encontro em Jundiapeba/Mogi das Cruzes na Avenida José Rodrigues Pires, 47, Casa 5. O Pix para as doações serão feitas para a conta do Mario. Pix: cel. 11 98153-8574

Em Mogi das Cruzes, no Parque das Varinhas na Rua padre albino Bareta, 115, é outro ponto de encontro aos cuidados de Everton.

Em Suzano, no Jardim das Flores, na Rua Valdecir Ferreira dos Reis, 73, Key estará recebendo as doações.

Haverá também dois pontos de arrecadação em São José dos Campos e São Bernardo. Aos cuidados de Marcão estará o ponto de São José dos Campos na Bosque dos Ipes, Rua Rosa Claro Martins, 140.

E em São Bernardo do Campo o ponto será no Riacho Grande, Rua Heinrich Nordoff, 117.