Fatec de Itaquá oferece 200 vagas para cursos gratuitos de ensino superior

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para 200 vagas em três cursos superiores tecnológicos gratuitos. Os candidatos devem se inscrever até as 15 horas do dia 10 de junho pela internet. A prova que selecionará novos alunos será dia 30 de junho. Ao todo, são três cursos: Secretariado, Gestão Comercial e Gestão da Tecnologia da Informação.

A Fatec é uma faculdade pública, mantida pelo Centro Paula de Souza, do governo estadual. O candidato paga somente a taxa de vestibular, que neste processo seletivo tem valor de R$ 70, e, uma vez aprovado, não tem de se preocupar com mensalidade até a conclusão dos estudos. Os cursos têm duração de 3 anos e incluem aulas de inglês como diferencial no decorrer da formação.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 80 para Secretariado, sendo 40 vagas para o período da manhã e 40 para o noturno; e 80 para Gestão Comercial, ambos com turmas à tarde e à noite, além de 40 para Gestão da Tecnologia da Informação, sendo esse no período da manhã.

“Os cursos da Fatec de Itaquaquecetuba têm excelência comprovada. Gestão de Tecnologia, por exemplo, obteve conceito máximo no Enade – exame do Ministério da Educação que avalia o desempenho nacional dos estudantes do ensino superior e a qualidade dos cursos públicos e privados no Brasil. O curso recebeu nota 5 (na escala de 1 a 5). Além disso, com o resultado, a unidade de Itaquaquecetuba é a segunda mais bem avaliada do Estado de São Paulo e a quarta do País no curso. Num universo de 73 em funcionamento” destacou o diretor administrativo da Fatec, Marcio Monteiro da Silva.

De acordo com o Sistema de Avaliação Institucional (SAI) do Centro Paula Souza, 86% dos tecnólogos formados pelas Fatecs estão empregados em até um ano após a conclusão do curso.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso. As inscrições para o vestibular devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br . No último dia, 10/05, o prazo termina às 15 horas.

É necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 em qualquer agência bancária. No dia 26/06 sai a lista dos locais de provas, que serão aplicadas no dia 30/06, às 13h. O gabarito oficial será divulgado no dia do exame, 30 de junho, a partir das 18h30. Já o resultado será informado no dia 17/07.

Para mais informações sobre os cursos, datas, entre outros dados, interessados devem consultar o site www.vestibularfatec.com.br . A Fatec de Itaquaquecetuba fica na Avenida Itaquaquecetuba, 711-Vila Monte Belo, e o telefone é o (11) 4753-3221. O Manual do Candidato está disponível no site para download gratuito.