Fatecs divulgam calendário do Vestibular para o segundo semestre

Já está disponível site www.vestibularfatec.com.br e na página do Centro Paula Souza o calendário do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2019. No Alto Tietê, há unidades em Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes.

O candidato que quiser disputar uma vaga para os cursos de graduação tecnológica precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

O período para solicitar a redução de 50% e a isenção total do valor da taxa de inscrição começa no dia 17 de abril e vai até 2 de maio, exclusivamente pela internet .

Confira as demais datas deste Vestibular:

17 de abril a 2 de maio - Inscrição para pedido de isenção e redução da taxa de inscrição do Vestibular das Fatecs e envio da documentação por meio digital (upload). No último dia, o prazo termina às 15 horas.

3 de maio a 10 de junho - Inscrição para o Vestibular das Fatecs. No último dia a inscrição termina às 15 horas.

23 de maio – Divulgação do resultado dos pedidos de isenção/redução da taxa de inscrição do Vestibular exclusivamente pela internet.

26 de junho – Divulgação dos locais de exame do Vestibular das Fatecs.

30 de junho – Exame do Vestibular das Fatecs às 13 horas. O gabarito oficial será divulgado às 18h30.

17 de julho - Divulgação da primeira lista de convocação e da lista de classificação geral do Vestibular.

18 de julho – Matrícula da primeira lista de convocação do Vestibular.

22 de julho – Divulgação da segunda lista de convocação do Vestibular

23 de julho – Matrícula da segunda lista de convocação do Vestibular