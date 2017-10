Fechamento de creche para reforma deixa pais de 63 crianças apreensivos em Ferraz

O Centro de Educação Infantil (CEI) Dr. Oliveira Laet, na Rua Treze de Maio, 120, na Vila Andeyara, em Ferraz de Vasconcelos, deverá ser fechado pela Prefeitura da cidade no final deste ano para passar por reformas. A medida apesar de necessária está provocando apreensão a pais das 63 crianças que, aliás, já foram orientados a matricular seus filhos em creches próximas e, com isso, garantir o atendimento, em 2018, e não ficar na dependência da conclusão dos serviços de manutenção do prédio.

Em razão dessa preocupação de pais e responsáveis, o vereador Claudio Roberto Squizato (PSB) apresentou um requerimento. Nele, o socialista cobra para que a Câmara Municipal seja informada sobre o futuro processo de reforma do imóvel da creche pública Dr. Oliveira Laet, uma das mais antigas na cidade e porque as obras de reparo não poderiam ser feitas nas férias escolares e, ao mesmo tempo, assegurar o seu funcionamento regular no ano que vem.

Além disso, Squizato pede o encaminhamento de uma cópia de laudo técnico emitido por um engenheiro civil, devidamente, habilitado para tal finalidade e de especialistas da Defesa Civil contendo os riscos iminentes de ruína da construção ou de determinação de interdição caso houver. Já vereador Agílio Nicolas Ribeiro David (PSB) disse que falou sobre o assunto com o prefeito, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta. Na ocasião, o gestor destacou que fará o possível para efetuar o conserto do telhado, do solo e do murro de arrimo dentro do período de férias.

Em todo caso, por precaução, as crianças serão matriculadas em outras creches levando-se em consideração o fato de a municipalidade não conseguir concluir os trabalhos até o início das aulas, em 2018. “Na verdade, Zé Biruta garantiu que não vai fechar o CEI Dr. Oliveira Laet, porém, apenas providenciar a sua revitalização”, explica Nicolas. O vereador Eliel Souza (PR), o Eliel Fox afirmou que o Poder Executivo precisa, de fato, fazer os serviços durante as férias escolares. Afinal de contas, não tem cabimento paralisar o atendimento das crianças durante todo o ano que vem.