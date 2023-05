Feira de Artesanato e Variedades da APAE de Mogi das Cruzes ocorre na próxima semana

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes promove a XIX Feira de Artesanato e Variedades “Esther Bassi Casella”, nos dias 10, 11 e 12 de maio, das 14 às 20 horas. O evento ocorre duas vezes ao ano. A primeira é em maio, nas vésperas do Dia das Mães. A segunda sempre é realizada no mês de outubro, no período que antecede o Dia do Professor e o Dia da Criança.

Organizada pelo Clube de Mães da APAE de Mogi das Cruzes, ela é moldada também pelo trabalho voluntário de mães de alunos que fazem artesanato para vender no local. A feira é beneficente e tem a entrada gratuita: 20% do valor total das vendas realizadas pelos expositores é revertido para a APAE de Mogi das Cruzes.

Mais de 60 artesãos de Mogi das Cruzes e Região do Alto Tietê participam da feira, comercializando seus produtos, na Quadra de Esportes da organização social, uma boa oportunidade para quem está em busca do presente para as mães.



Os mais variados trabalhos artesanais integram a opção de compras, como patchwork, bordados (ponto-cruz e em crivo), bolsas e nécessaires, crochê, biscuit, bijuterias; trabalhos em E.V.A. e tear, bonecas de pano, oshibana, chinelos personalizados, caixas para decoração em MDF, sabonetes e aromatizador de ambientes e sabonetes personalizados e flores naturais.



O público terá à sua disposição uma Praça de Alimentação, onde serão comercializados quitutes como pastel, lanche de pernil e refrigerantes.

A coordenadora administrativa da APAE de Mogi das Cruzes, Olímpia Marques, fala sobre a importância da realização da feira, em vários aspectos: “Esta feira faz parte do calendário anual de eventos da APAE, além de ser muito aguardado pelos expositores, que contam com mais um espaço para esses empreendedores venderem os seus produtos. A APAE aproveita para comercializar os quitutes na lanchonete, cuja renda arrecadada também fica na instituição”. A porcentagem revertida para a APAE de Mogi, explica Olímpia, “é destinada para ajudar no pagamento de alguns funcionários (feito com recursos próprios)”.

Homenagem

A homenageada Esther Bassi Casella, esposa de seu Alfredo Casella Júnior, que já foi presidente da APAE de Mogi das Cruzes, faleceu em novembro de 2018. Ela foi coordenadora do Clube de Mães e a idealizadora da Feira de Artesanato e Variedades.

A atual coordenadora é Amélia Lins Rodrigues, que conta com um quadro de sete voluntárias permanentes e outros que vão em cursos e palestras específicas. “Nós levamos voluntários para fazer atividades com as mães, como artesanato e dança. Elas também contam com profissionais da área de psicologia e assistência social, para conversarem com as mães, em temas diversos, como autoestima”, afirma Amélia.

Estão no Clube, cerca de 120 mães, que fazem uma série de atividades, nos períodos da manhã e tarde. “Quando a mãe da APAE coloca o seu filho na instituição, esse é o momento delas, porque elas sabem que ele está sendo muito bem cuidado, seja na escola ou em alguma terapia. É onde ela tem a oportunidade de interagir com outras mães, dividindo alegrias e tristezas, conversar com profissionais, produzir artesanato ou ler um livro. Há algumas mães com foco no empreendedorismo. Com essa movimentação, as incentivamos a participarem do Clube de Mães. Elas são muito dedicadas e aprendem com muita facilidade.”, destaca Amélia.

Dentre as voluntárias, está Luciana Vilela, que está há 23 anos no Clube de Mães. “Nós desenvolvemos atividades como bordados, crochê, tricô, pinturas e bordados em tapetes, que, inclusive, vamos vender no evento”, diz Luciana.



A Apae de Mogi das Cruzes está localizada na Rua Carmem Moura Santos, 134, no Bairro Jardim Betânia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4728-4999.