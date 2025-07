Fernanda Moretti se prepara para celebrar 30 anos de trajetória artística em Mogi das Cruzes

A bailarina, educadora e produtora cultural Fernanda Moretti se prepara para celebrar, em 2025, 30 anos de atuação ininterrupta nas artes cênicas e na formação de talentos em Mogi das Cruzes. Sua trajetória é referência na dança contemporânea e nas artes do corpo, marcada por espetáculos autorais, ações educativas, projetos com coletivos e vivências integrativas na Serra do Itapety.



“Esses 30 anos não são apenas um marco no tempo, mas o reflexo de um compromisso diário com a arte como ferramenta de transformação”, afirma Fernanda. “Tudo o que realizamos é resultado de encontros e trocas. A arte pulsa onde há escuta, colaboração e coragem de criar”, completa.



Neste novo ciclo, Fernanda consolida a fase mais colaborativa de sua carreira. A produtora Arte do Movimento foi recentemente contemplada pelo edital estadual de Pontos de Cultura 2024, reconhecimento que valida sua atuação em rede, com foco na diversidade, no acesso e na formação artística contínua.



Desde 2024, a direção artística da Escola de Dança passou a ser conduzida por Cleiton Costa, coreógrafo que já divide com Fernanda a criação de espetáculos e musicais com estética refinada e linguagem contemporânea. Entre os nomes que integram essa nova geração está o bailarino e agente cultural Hitalo Araújo, egresso do Projeto Transversal e atual representante do coletivo ligado à produtora.



A lista de projetos recentes inclui a videodança Pulsar, produzida em parceria com o filmmaker Fábio Nomura, e a exposição Grafias da Dança, do fotógrafo Renatto Nomura, que retrata bailarinos pelas ruas de Mogi das Cruzes. Em agosto, a mostra chega à sua terceira edição.



Outro destaque da atuação de Fernanda é a Mostra do Corpo Contemporâneo, que levou performances, oficinas e palestras para o centro de Mogi e o distrito de Braz Cubas. Em 2021, durante a pandemia, a Mostra ganhou versão digital, exibindo videodanças de artistas de todo o Brasil e projetando Mogi como um território de experimentação artística e inovação cultural.



A história da produtora também é marcada pela criação de espetáculos autorais com os alunos da Escola de Dança, sempre com envolvimento direto dos estudantes nos processos criativos. Além disso, a produtora trabalha com montagens como Cats (2013 e 2023), Jurema (2019) e já se prepara para a estreia de O Rei Leão em 2025, o que consolida o repertório da instituição como um dos mais relevantes da região.



Como parte das comemorações pelos 30 anos de carreira, Fernanda prepara o lançamento do novo site da produtora Arte do Movimento, que reunirá imagens históricas, registros de espetáculos, vídeos de bastidores e informações sobre os projetos em andamento. Mais do que um portfólio digital, a plataforma será um arquivo vivo de uma trajetória construída com corpo, arte e coletividade. A artista está sob tratamento oncológico desde junho do ano passado. A parceria com Cleiton Costa permite que, mesmo à distância, se mantenha ativa na administração dos projetos.