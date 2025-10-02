Ferraz amplia pontos de troca do ingresso solidário para a Festa da Uva

A contagem regressiva para a 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos já começou e para facilitar a troca do ingresso solidário para a maior festa do município, os pontos de troca serão ampliados nesta reta final para dar mais opções aos moradores que vão curtir os shows do aniversário da cidade.

Nesta sexta-feira (03/10), a partir das 16 horas haverá a troca de ingressos durante a Feira Gastronômica, repetindo a mesma ação da semana passada realizada no Calçadão da XV de Novembro, no centro.

E neste sábado, dia 04, das 10 às 14 horas haverá também a troca de ingressos novamente no Calçadão da XV de Novembro. Já no domingo (05), o ponto de troca será durante a realização da 7ª Edição do Encontro de Fuscas e Carros Antigos, na Avenida Lourenço Paganucci, no Jardim Pérola. Na próxima semana, o posto de troca no centro da cidade também receberá os alimentos e brinquedos: na segunda (06), terça (07) e quarta (08) no Calçadão da XV de Novembro. Além destes locais, a cidade dispõe de outros 12 pontos fixos, entre eles, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a sede do Fundo Social de Solidariedade, o Centro de Arte e Cultura (CAC), o Procon no Parque São Francisco, entre outros, espalhados por toda a cidade.

Os shows da Festa da Uva ficaram assim definidos: o grupo Menos é Mais abre a programação do aniversário de Ferraz no próximo dia 9 de outubro. Para quem pretende assistir a este show pode levar um quilo de arroz, um litro de óleo ou um pacote de café para a troca solidária. Um destes três alimentos dá direito a um ingresso. Já na sexta-feira (10), no show da dupla Bruno e Marrone, o alimento pode ser um quilo de feijão ou um quilo de açúcar.

No show do Nattan, no dia 11/10, os alimentos são um quilo de macarrão ou um litro de leite. Já no dia 12 de outubro, para assistir ao show da Ana Castela, é necessário levar um brinquedo novo e embalado.

Na segunda-feira, no show de Leonardo (13), a troca do ingresso é feita por um quilo de arroz ou um pacote de café. E encerrando a programação de shows, Fernandinho sobe ao palco no aniversário da cidade, dia 14 de outubro, na terça-feira. Para assistir ao show é necessário levar um quilo de farinha ou um litro de leite.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade do município.