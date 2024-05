Ferraz começa a vacinar funcionárias da indústria contra o vírus da Influenza

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos está reforçando a Campanha de Vacinação Contra o Vírus da Influenza na cidade. Além da vacina contra a gripe estar disponível nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o município passou a levar a equipe da Vigilância Epidemiológica nas indústrias da cidade para a vacinação em massa dos trabalhadores.

A primeira indústria a ser visitada foi a Wolpac, na Vila do Americano, na última quarta-feira (8). Na manhã desta quinta-feira, foi a vez da metalúrgica New-Fix, no Núcleo Itaim receber a visita da equipe da Saúde.

Quem conseguiu ser vacinado no próprio local de trabalho elogiou a ação como o líder de produção, Thiago.

Para a Thaís Andrade, que trabalho no RH da Wolpac, este é o segundo ano de parceria com a Prefeitura de Ferraz. No ano passado, a vacina da gripe e da Covid-19 foram aplicadas a todos os trabalhadores: “Este é o tipo de ação que os funcionários valorizam bastante e perguntam sempre, além de reduzir faltas ao trabalho e os deslocamentos. É muito importante para disseminar isso para toda a população”, afirmou ela.

E quem foi vacinado também avaliou como positiva a iniciativa como o Thiago Vilaça, que é líder de produção, e não dispõe de tempo para ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Na New-Fix, por exemplo, com 600 funcionários até às 11h10, cerca de 100 deles já haviam sido imunizados.

A Vigilância Epidemiológica tem uma programação de indústrias a serem visitadas nos próximos dias. Para receber a visita da equipe e solicitar o agendamento basta encaminhar um e-mail ao seguinte endereço: viep.saude@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.