Ferraz de Vasconcelos amplia vacinação contra a gripe

A Campanha de Vacinação Contra o Vírus da Influenza foi ampliada em Ferraz de Vasconcelos para todas as pessoas acima de seis meses que podem procurar uma das 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para serem vacinadas. É preciso levar um documento de identificação com foto, a carteira de vacinação e o Cartão Nacional de Saúde.

Os postos funcionam das 8 às 16 horas e o que têm horário ampliado atendem, das 8 às 20 horas, como o caso do CS-II; das UBSs Vila São Paulo, Vila Santo Antônio e CDHU.

Atendendo a recomendação do Ministério da Saúde, o município liberou a vacinação para as pessoas acima dos seis meses. Antes, o público alvo contemplava os idosos acima de 60 anos; trabalhadores da Saúde, professores, do Sistema Prisional; gestantes, puérperas; população de rua; trabalhadores do transporte coletivo, entre outros.

No mês passado, o município realizou o Dia D de da Campanha de Vacinação com a abertura dos postos de saúde aos sábados para a vacinação, além do posto volante na Praça da Independência, no centro.

E para ampliar ainda mais a vacinação da população no município, a Secretaria de Saúde adotou a estratégia da vacinação também nas indústrias da cidade como já acontece todos os anos. A primeira ação ocorre no próximo dia 9, na próxima semana. As indústrias interessadas em vacinar os seus funcionários podem encaminhar e-mail à Vigilância em Saúde solicitando a imunização. O e-mail é o viep.saude@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.

Na manhã de hoje, na UBS da Vila São Paulo, a dona de casa Ivana Amarantes Silva levou a filha Emilly, de apenas quatro anos, para ser imunizada e aproveitou também para tomar a sua vacina. Moradora da Vila Cristina, ela acha importante a proteção garantida com a vacina.

Já na UBS da Vila Santo Antônio, Terezinha Rodrigues dos Santos levou o neto Eduardo Henrique, de 11 anos, para também ser imunizado. Vó e neto já saíram vacinados.