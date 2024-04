Ferraz de Vasconcelos lança projeto 'Horta nas Escolas'

Como ferramenta pedagógica, a educação ambiental é destaque no projeto Horta nas Escolas, lançado nesta sexta-feira (26) pela Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos, que vai promover aos alunos da rede municipal o contato direto com a natureza e os pilares da alimentação saudável. O ato simbólico ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Pedro Paulo Paulino, no Parque Dourado.

A iniciativa contemplará seis unidades escolares neste primeiro momento. Por meio da compostagem, que transforma a matéria orgânica em adubo natural, as crianças realizarão todo o processo do cultivo, desde a plantação até a colheita.

Haverá uma variedade de hortaliças e outros mantimentos, como alface, beterraba, pimenta, coentro, boldo, entre outros, e tudo será consumido na merenda escolar.

As secretarias de Meio Ambiente e Proteção Animal e Desenvolvimento Econômico e Agricultura são parceiras no projeto e estão à disposição para contribuir com a comunidade escolar por um futuro mais sustentável.

Na Emeb Pedro Paulo Paulino, os pequenos do ensino infantil realizaram o primeiro plantio com mudas de alface, doadas pelo Meio Ambiente. “Nossa engenheira ambiental contribuirá ativamente no processo de plantio, para os alunos compreenderem o processo de cada alimento e realizarem a colheita da forma correta”, destaca o titular do Desenvolvimento, Thiago Severo.

Frente à Educação, a secretária Paula Trevizolli acredita que o Horta nas Escolas levará mudanças significativas nos hábitos, atitudes e valores ambientais de cada participante.

“As hortas escolares podem ser consideradas como importantes ferramentas em vários aspectos: como fator social, uma forma de acesso ao alimento; econômico e ambientalmente sustentável, podendo respeitar a cultura e a diversidade local, além de ser considerada como uma das melhores ferramentas educativas”, afirma Paula.