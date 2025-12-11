Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz empossa novos membros do Conselho da Pessoa com Deficiência

Evento aconteceu na Câmara dos Vereadores

11 dezembro 2025 - 17h30Por de Ferraz
Ferraz empossa novos membros do Conselho da Pessoa com Deficiência - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou nesta quinta-feira (11) a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR). O evento aconteceu na Câmara Municipal dos Vereadores, localizada na Avenida Dom Pedro II, n.º 234, no Centro.

O CMPDMR, órgão colegiado e de caráter deliberativo vinculado à Secretaria de Assistência Social, tem como missão propor, acompanhar e fortalecer políticas públicas voltadas à garantia de direitos, proteção e inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Entre suas atribuições, está o desenvolvimento de iniciativas que promovam a participação ativa desse público na vida social, ampliando oportunidades e reafirmando o compromisso do município com a construção de uma cidade mais acessível.

Para o Secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, a posse representa um avanço importante na agenda municipal de inclusão. “Nosso trabalho continuará sendo pautado pelo diálogo e pelo compromisso com a efetivação de políticas que realmente atendam às demandas da pessoa com deficiência. Queremos transformar escutas em ações e fortalecer a participação social, garantindo que Ferraz avance na promoção de direitos e na construção de uma cidade para todos”, destacou.

A solenidade contou com a presença de representantes da sociedade civil, autoridades municipais e os novos conselheiros, que iniciam o mandato focados em ampliar a acessibilidade e fortalecer a visibilidade das pautas relacionadas às pessoas com deficiência no município.
 

