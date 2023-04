Ferraz entrega escrituras para 200 pessoas no Jardim Amalfi

Pelo menos três moradores foram chamados para receber a documentação das mãos das autoridades presentes, Sonia Maria de Castro Tenório; Marcelo da Silva Santos Nunes e José Maria Rosa, que deram depoimentos emocionados de espera de aproximadamente 28 anos sobre a conquista da documentação legal. Após a entrega oficial da documentação, as famílias ganham a garantia legal de que são proprietárias, de fato, de suas casas.

Todo o processo de regularização dos imóveis foi feito pela Secretaria de Obras. A área regularizada era de Interesse Social.

Nos últimos dois anos, a regularização atingiu 2.180 famílias no CDHU; 1500 na Fazenda Itajuíbe; 330 no Recanto dos Pássaros e já contando com as 44 do Jardim Amalfi.

O evento ocorreu no Centro de Arte e Esporte Unificado (CEU), no bairro Kemel e contou com a presença das autoridades municipais, a prefeita Priscila Gambale; do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, e os secretários Nicolas David (Serviços Urbanos); Paula Trevizoli (Educação); Jackson dos Santos (Governo); Carlos Alexandre (Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas; Robson Xisto (Assistência Social); Antonio Carlos (Obras); Eduardo Paiva (Planejamento Urbano) e Marcelo Dearo (Transportes). Do legislativo estiveram presentes: o presidente da Câmara, Hodirlei Martins, o Mineiro, além dos vereadores Eliel Fox, Cláudio Ramos e Álvaro Costa, o Kaká.

A Prefeitura de Ferraz realizou, na manhã desta quinta (13), a entrega das escrituras e matrículas que beneficiam cerca de 200 pessoas. Nos últimos dois anos, a atual gestão já beneficiou 4.050 famílias com a regularização fundiária.