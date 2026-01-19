Ferraz faz 2º processo seletivo do mês com 197 vagas de emprego

Pelo menos 197 vagas estarão disponíveis aos ferrazenses durante o programa Emprega Ferraz PAT no segundo processo seletivo do mês, que será realizado nesta quinta-feira (22). São várias oportunidades, incluindo chances de concorrer às vagas junto às empresas parceiras da edição como a Rede D’Or São Luiz; Qualibags Indústria de Embalagens e Neohpe Negócio e Tecnologia.

As oportunidades na área da Saúde sempre atraem muitas pessoas, portanto, a Prefeitura orienta a atualizar o currículo para ter mais chances de concorrer às vagas. Serão 32 oportunidades para técnico de Enfermagem com salário a partir de R$ 2.720 e mais benefícios, com a exigência de seis meses de experiência, as demais vagas são para recepcionista de hospital (17), também com experiência de seis meses de carteira e ensino médio completo; 10 vagas para copeiro sem experiência; cinco vagas para auxiliar de enfermagem com ensino médio completo, seis meses em carteira, Coren (registro profissional junto ao Conselho de Enfermagem) ativo e curso técnico na área.

O processo seletivo oferecerá ainda também duas vagas para eletricista de instalações (2); auxiliar de suprimentos Almoxarifado (3), auxiliar em farmácia (5). Já as vagas para a empresa Qualibags Indústria de Embalagens são as seguintes: auxiliar de produção (10), costureira (o) totalizando 10 oportunidades também e uma vaga para auxiliar de limpeza. A empresa Neohpe Negócio e Tecnologia vai disponibilizar 100 vagas para atendimento receptivo (Produto EDP Bandeirante). Para participar da seleção é necessário comparecer ao CIC, na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco, das 8h30 ao meio-dia. É necessário levar documento com foto e currículo atualizado. É feito o cadastramento dos interessados e o processo seletivo já é realizado pela empresa durante o processo seletivo.

Além desta seleção especial, o Emprega Ferraz está fazendo a atualização do seu banco de dados, ou seja, se você já consta no cadastro mas atualizou o seu currículo de alguma forma com um curso adicional ou experiência profissional poderá incluir estes novos dados na atualização. Mantenha o seu cadastro atualizado e amplie as suas oportunidades no mercado de trabalho.