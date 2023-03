Ferraz intensifica Operação Tapa-Buraco

A Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos realizou mais de 1,5 mil Operações Tapa-Buraco desde o início do ano em diversos bairros do município. Nesta quinta-feira (29), a região da Vila São Paulo recebeu as correções na via.

Ao todo, mais de 500 operações são concluídas ao mês. A ação visa proporcionar melhores condições nas vias com a recomposição asfáltica e as demandas de trabalho são divididas conforme a prioridade e solicitação dos munícipes. Vale ressaltar que as manutenções são realizadas diariamente.

São diversos profissionais do Serviços Urbanos que, semanalmente, executam várias ações de zeladoria. Como limpeza de vias, troca de bueiros danificados, podas de árvores, limpeza e lavagem de ruas e feiras livres, manutenção na galeria de águas pluviais, manutenção e limpeza de praças, zeladoria nas escolas para a volta às aulas, capinação e recuperação de calçadas.