Ferraz investe em novas tecnologias para Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Pública de Ferraz de Vasconcelos informa que adquiriu 20 smartphones para auxiliar a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz em acessar diretamente em campo as câmeras da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, ampliando a ação da guarda e tendo na palma das mãos os locais monitorados da cidade.

Inaugurado em agosto de 2022, o Monitora Ferraz mudou a rotina dos ferrazenses com monitoramento 24 horas por dia, com mais de cem câmeras, acessadas por agente capacitados e treinados. Por meio do equipamento, inúmeros crimes foram frustrados, veículos furtados ou roubados foram recuperados, meliantes presos, dentre outros.

Os novos aparelhos fazem parte do projeto de ampliação do Monitora Ferraz que se encontra em curso. Mais cem câmeras estão sendo instaladas em pontos estratégicos do município e, uma nova versão potencializará o monitoramento com a interligação de câmeras de equipamentos públicos e dos munícipes (residenciais) pelo Monitora Ferraz, além da aquisição de um aplicativo que facilitará, dentre outras coisas, o acesso dos guardas com vítimas de violência doméstica, por exemplo.

A GCM de Ferraz segue com os telefones 4679-4334 e 4677-3112, 24 horas por dia, com garantia de anonimato nas ligações.