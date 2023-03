Ferraz oferta mais de 300 vagas de emprego no "Emprega Favela"

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio das secretarias de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), juntamente com empresas locais, ofertou mais de 307 vagas de trabalho com a 1ª edição do “Emprega Favela”, no Centro Administrativo Prefeito Waldemar Marques de Oliveira Filho, no Jardim Ferrazense.

A ação contou com palestras, confecção e impressão de currículos, orientação para primeiro emprego e recolocação no mercado de trabalho e carta de encaminhamento para empresas locais. Vale salientar que uma grande força-tarefa foi montada pelas secretarias envolvidas para receber os munícipes.

Foram disponibilizadas vagas como porteiro, costureiro (a), assistente de vendas, analista financeiro, atendente de lanchonete, Técnico de Segurança do Trabalho, consultor imobiliário, auxiliar de cozinha, mecânico, fiscal de loja, repositor de mercadorias, operador de negócios, zelador, operador de telemarketing, dentre outras.

As pastas responsáveis já estudam uma segunda edição do evento, no qual pretendem reunir ainda mais o número de vagas para encaminhar aqueles que necessitam, sobretudo PCD, 60 +, primeiro emprego, jovem aprendiz e recolocação no mercado de trabalho.

Mais informações, basta entrar em contato pelo número (11)95284-8643.