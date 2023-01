Ferraz promove ação de cuidados com a mente

A Prefeitura de Ferraz vai promover um chamado para toda a população sobre os cuidados com a saúde mental nesta sexta-feira, 27, com concentração às 9 horas no ginásio municipal Marcílio Guerra.

O evento marca o encerramento das atividades do Janeiro Branco, que trabalhou a temática nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Ferraz de Vasconcelos e terá a participação das secretarias de Esporte e Lazer, Cultura, e Assistência Social.

No ponto de encontro, haverá um alongamento especial – regada a muita consciência corporal – promovido pelos professores e com participação dos alunos do Sacudindo nas Férias. Na sequência, será feita uma caminhada pela XV de Novembro até a Praça Independência. Pelo caminho, será distribuído panfletos alertando sobre os cuidados com a mente.

Na praça, os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) farão apresentações culturais. Também será feita a aferição de pressão arterial e glicemia. Representantes das secretarias de Assistência Social, Esportes e Saúde estarão no local para prestar informações e orientações à população.

Segundo o secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, a procura por atendimento psicológico tem aumentado.

“Os nossos serviços de saúde já estão sendo impactados pelo crescimento de problemas que envolvem o aspecto psicológico dos pacientes. É preciso estarmos sensíveis a esta questão e colocar o tema para o debate de toda a população”.