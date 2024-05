Ferraz promove Dia D de Saúde Bucal nas escolas do município

Ferraz de Vasconcelos participa nesta quarta-feira, dia 8 de maio, da Força Tarefa de Enfrentamento à Cárie no Estado de São Paulo – Mutirão de ART com ações simultâneas nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) do município para alunos de cinco a 11 anos.

As equipes da saúde estarão com dentistas e técnicos para atender os alunos nas escolas Silvino Antunes; Luciano Poletti; Escola Myriam Penteado Rodrigues Alckmin e Elias Andere para promover a saúde bucal das crianças, em diversos bairros da cidade.

A coordenadora de Saúde Bucal, Carla Sousa Santos, afirmou que será o Dia D da ART, um tipo de restauração atraumática, sem necessidade de anestesia e com a técnica minimamente invasiva.

Mais de 78 alunos nas unidades passarão pelos tratamentos de saúde bucal e serão atendidos pelas equipes diretamente nas escolas. A ideia é que a intervenção seja para evitar a evolução da perda ou extração do dente. A ação ocorrerá nos períodos da manhã e tarde nas próprias unidades.