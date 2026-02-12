Ferraz realiza 4ª Reunião da Rede de Apoio à Mulher com foco em integração e prevenção

A Coordenadoria da Mulher de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta última terça-feira (11) a 4ª Reunião da Rede de Apoio à Mulher, reunindo representantes de diversas secretarias municipais e serviços que compõem a rede de proteção. O encontro, coordenado por Juliane Gallo, teve como objetivo fortalecer a articulação entre os órgãos e avançar na estruturação de políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero no município.

Entre as principais pautas discutidas estão o estabelecimento de fluxo integrado entre os serviços da rede, a adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio e a construção coletiva do Plano Municipal de Políticas para Mulheres, instrumento estratégico que será alinhado às políticas estaduais e nacionais.

“Fortalecer a rede é proteger vidas. Quando os serviços trabalham de forma integrada, conseguimos chegar antes do agressor e garantir que as mulheres tenham acesso rápido ao acolhimento, proteção e todos os direitos que a lei assegura", destaca Juliane Gallo, Coordenadora Executiva da Mulher de Ferraz de Vasconcelos.

O novo fluxo de comunicação visa um atendimento mais ágil, integrado e sem retrabalho. Como encaminhamento, ficou definida a criação de uma comissão intersetorial para elaboração do Plano Municipal e a construção de um calendário de atividades com planejamento integrado da rede. A Coordenadoria da Mulher de Ferraz de Vasconcelos está estruturada em três frentes: o Departamento de Apoio à Mulher, o Departamento de Proteção à Mulher e a Casa da Mulher, trabalhando de forma articulada com outras secretarias e órgãos municipais.