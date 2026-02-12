Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz realiza 4ª Reunião da Rede de Apoio à Mulher com foco em integração e prevenção

Adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio estava entre as pautas discutidas

12 fevereiro 2026 - 19h25Por de Ferraz
Ferraz realiza 4ª Reunião da Rede de Apoio à Mulher com foco em integração e prevençãoFerraz realiza 4ª Reunião da Rede de Apoio à Mulher com foco em integração e prevenção - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

A Coordenadoria da Mulher de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta última terça-feira (11) a 4ª Reunião da Rede de Apoio à Mulher, reunindo representantes de diversas secretarias municipais e serviços que compõem a rede de proteção. O encontro, coordenado por Juliane Gallo, teve como objetivo fortalecer a articulação entre os órgãos e avançar na estruturação de políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero no município.

Entre as principais pautas discutidas estão o estabelecimento de fluxo integrado entre os serviços da rede, a adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio e a construção coletiva do Plano Municipal de Políticas para Mulheres, instrumento estratégico que será alinhado às políticas estaduais e nacionais.

“Fortalecer a rede é proteger vidas. Quando os serviços trabalham de forma integrada, conseguimos chegar antes do agressor e garantir que as mulheres tenham acesso rápido ao acolhimento, proteção e todos os direitos que a lei assegura", destaca Juliane Gallo, Coordenadora Executiva da Mulher de Ferraz de Vasconcelos.

O novo fluxo de comunicação visa um atendimento mais ágil, integrado e sem retrabalho. Como encaminhamento, ficou definida a criação de uma comissão intersetorial para elaboração do Plano Municipal e a construção de um calendário de atividades com planejamento integrado da rede. A Coordenadoria da Mulher de Ferraz de Vasconcelos está estruturada em três frentes: o Departamento de Apoio à Mulher, o Departamento de Proteção à Mulher e a Casa da Mulher, trabalhando de forma articulada com outras secretarias e órgãos municipais.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mutirão de Emprego realiza 125 encaminhamentos e registra 60 candidatos pré-aprovados em Ferraz
Região

Mutirão de Emprego realiza 125 encaminhamentos e registra 60 candidatos pré-aprovados em Ferraz

IA e análise de dados impulsionam prospecção ativa e acabam com achismo nas vendas brasileiras
Região

IA e análise de dados impulsionam prospecção ativa e acabam com achismo nas vendas brasileiras

Governo de SP lança Feira de Empregos do Fundo Social com mais de 2 mil vagas
Região

Governo de SP lança Feira de Empregos do Fundo Social com mais de 2 mil vagas

Saulo Souza integra comitiva nacional em agenda pelo Marco Legal do Transporte Público
Região

Saulo Souza integra comitiva nacional em agenda pelo Marco Legal do Transporte Público

Alto Tietê avança no Selo Nacional de Alfabetização
Região

Alto Tietê avança no Selo Nacional de Alfabetização

UBSs de Ferraz promovem 'Bloquinho da Prevenção' antes do Carnaval
Região

UBSs de Ferraz promovem 'Bloquinho da Prevenção' antes do Carnaval