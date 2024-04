Ferraz realiza concurso para Rainha e Princesa da Uva para a Melhor Idade

Após 12 anos de ausência, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, resgatou o tradicional concurso da Rainha e Princesas da Festa da Uva Fina. A novidade é a extensão do concurso para a Melhor Idade que irá fazer parte da realeza dos festejos, além das mulheres de 18 a 30 anos que devem representar a 39ª edição do concurso.

As senhoras que têm mais de 60 anos, completos até 31 de março de 2024, poderão concorrer no concurso, lembrando que é preciso ser moradora do município.

A titular da pasta, Ana Rosa Augusto Rodrigues, ressalta e relevância da participação das mulheres 60 +. “Pensamos em um evento democrático, no qual envolvesse todas as mulheres do município. Desta forma, a Melhor Idade poderá concorrer neste ano de 2024 e irá inspirar todas as mulheres ferrazenses ao empoderamento e autoestima. Convido a todas para participarem deste divisor de águas em nossa cidade”, disse a secretária.

As interessadas poderão realizar a sua inscrição até esta terça-feira, 23 de abril, às 17 horas pelo site oficial da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos ou pelo Link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnekwnD9IFWI60fmPxqVv9-EdsZeixk9XrdofNlsniRgjXJQ/viewform