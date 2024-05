Ferraz recebe Circuito Sesc de Artes neste sábado

O Calçadão da XV de Novembro, Região Central, será palco do Circuito Sesc de Artes que oferecerá neste sábado, 04 de maio, das 14 às 18 horas, uma extensa programação gratuita com música, teatro, dança, circo, literatura, cinema, artes visuais e tecnologias.

A cidade de Ferraz de Vasconcelos foi selecionada para receber mais uma edição do projeto promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), tendo apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, bem como da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Vale salientar que o Circuito Sesc de Artes tem o objetivo de estimular a circulação e a difusão de trabalhos artísticos, inspirar a utilização de espaços públicos e ampliar as possibilidades de bem-estar e qualidade de vida dos participantes.

Programação

Parafusatório: Orientada por um coletivo de arte-educadores, a oficina brincante ensina a produzir personagens ou objetos com placas de madeira furadas de tamanho e formatos diferentes.

Vivências circenses: De maneira lúdica e descontraída, em meio a um grande picadeiro, a atividade pretende despertar o interesse do público sobre as artes circenses.

Leitura com afeto: Num ambiente com almofadas, mantinhas e “ninhos” de livros feitos com cestos e microcenários poéticos, a mediação de leitura acolhe e propõe interações com obras de diferentes escritoras e escritores para promover vínculos entre o livro.

Arrastão de Frevo: Acompanhada por dançarinos e dançarinas, cabeções e bonecos gigantes, uma pequena orquestra de sopros e percussão reproduz o clima do carnaval de rua em diversas localidades do país.