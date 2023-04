Ferraz recebe ônibus do Procon Itinerante nesta segunda-feira

O Procon de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a Fundação Procon São Paulo recebe nesta segunda-feira (03), o Ônibus Itinerante para atender e orientar os consumidores sobre o consumo consciente neste mês de Páscoa.

Apesar da ação alusiva nesta época do ano, qualquer outro tipo de dúvida ou reclamação poderão ser esclarecidas também, entre elas, a compra de produtos; contratação de serviços, por instituições financeiras; operadoras de telefonia e planos de saúde.

O veículo do Procon São Paulo vai ficar estacionado na cidade, das 10 às 16 horas, na Praça da Independência, no Centro.

Neste período, conforme a diretora do Procon de Ferraz, Adriana Trajano, seis técnicos estarão disponíveis graças à esta parceria entre Estado e município.

“Os técnicos estarão à disposição dos munícipes, esclarecendo dúvidas e prestando informações relevantes pautadas no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, haverá a distribuição de material educativo sobre os direitos e deveres dos consumidores”, afirmou. Ferraz solicitou a vinda do Procon Móvel no mês de março, mas devido aos inúmeros pedidos, agora que o serviço está disponível.

O serviço do Procon é de conscientização e divulgação dos direitos do consumidor, agendamentos para aberturas de reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros, assuntos relacionados ao consumidor, comerciantes e prestadores de serviço.

O Procon de Ferraz atende dentro do Centro de Integração à Cidadania (CIC), na rua Américo Trufelli, 60, no Parque São Francisco. O telefone para mais informações é o 4679-4782.