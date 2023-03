Ferraz recebe roda de conversa sobre Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou no último sábado (25) uma roda de conversa que tratou sobre a regulamentação da Lei Paulo Gustavo no município. A reunião ocorreu no anfiteatro do Paço Municipal, de forma gratuita, e livre para todas as idades.

Promulgada no ano passado, a Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar n° 195, de 8 de julho de 2022) dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais do período pandêmico.

O objetivo da ação serviu para esclarecer a artistas, produtores, prestadores de serviços culturais e interessados em geral sobre Políticas Públicas de Cultura a importância da lei, bem como reunir forças para a construção de editais e informes sobre a temática.

O formato a ser utilizado está em consonância ao Ministério de Cultura.