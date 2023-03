Ferraz reforça frota de transporte com novos veículos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos recebeu três novos veículos que vão reforçar a frota do transporte sanitário no município. São duas vans adaptadas com elevadores e um carro Fiat Argo para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPs).

Os veículos vão ajudar no transporte dos pacientes que fazem consultas e tratamentos fora do município como sessões de quimioterapia, hemodiálise, além do transporte para a unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi das Cruzes.

As duas vans adaptadas com elevadores foram destinadas por meio de emendas empenhadas pelo deputado federal Rodrigo Gambale, na época deputado estadual, ao município.

Já o veículo que ajudará nos atendimentos do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs) foi liberado por meio de emenda do deputado federal Marco Bertaiolli.

O secretário de Saúde de Ferraz, Clécio Gonçalves, afirmou que a chegada dos novos carros representa um ganho muito grande para o município, além de mais conforto e segurança aos pacientes: “Os pacientes são os mais beneficiados com os veículos porque a nossa demanda no transporte é muito grande”, disse.