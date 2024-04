Ferraz retoma tradição e abre inscrições para concurso de Rainha e Princesas da Festa da Uva Fina

Após 12 anos de pausa, a Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Página Vip, abre inscrições para o concurso de Rainha e Princesas da 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos. O prazo de inscrição segue até 19 de abril.

Criada em 1962, os festejos voltados à produção da uva enalteciam o título de “Berço da Uva Itália” no Brasil, no qual o município foi pioneiro no manejo e produção da videira em solo ferrazense. Desta forma, a Festa da Uva Fina passou a ser celebrada anualmente, atraído um gigantesco público de moradores e visitantes a cada edição.

De forma proporcional e cativante, o concurso de Rainha e Princesas surge como um elo entre a tradição festiva e a beleza feminina das ferrazenses que abraçaram a ideia e por décadas almejavam subir na passarela do sucesso de representação ativa do bem mais precioso de Ferraz: o seu legado com a uva.

Em 2024, celebrando a 39ª edição do concurso, as participantes terão novos desafios, como o empoderamento feminino, e um novo formato inovador, a exemplo da busca de todos os tipos de beleza (qualquer altura e tipo físico). Contudo, a norma de ser moradora de Ferraz de Vasconcelos permanece, inclusive os organizadores do evento irão verificar este quesito de forma minuciosa.

Para as interessadas, mulheres (cis e trans) de 18 a 30 anos podem realizar a inscrição, mesmo que não tenham experiência em passarela, desfiles ou concursos. Outro ponto importante é que as mesmas podem ser casadas, ter tatuagem, ser mãe, e por fim, possuírem a idade preestabelecida até o dia do workshop e seletiva presencial, em 20 de abril.

As que almejam participar podem realiza a sua inscrição (individual e intransferível) pelo link (bit.ly/RainhaFestaDaUva).