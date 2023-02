Ferraz sedia 1° Circuito de Segurança Alimentar

Com o objetivo de propor aos municípios as informações necessárias para o fortalecimento da política pública de segurança alimentar, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea) organizou nesta quarta-feira (8) o 1º Circuito Dialogando Segurança Alimentar, que contou com a participação de diversas cidades do estado de São Paulo.

O evento ocorreu na Faculdade Técnica (Fatec), no Jardim São João, e destacou temas importantes como a agricultura familiar, alimentação escolar, construção de banco de alimentos, hortas urbanas, geração de renda, habitação, entre outros.

O vice-prefeito e também secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, pontuou a necessidade desse tipo de diálogo no município ferrazense. “A segurança alimentar no atual momento do país é um importante assunto que necessita de todos os esforços e políticas públicas para oferecer o acesso à alimentação de qualidade, principalmente para a população mais vulnerável”.

Compareceram também ao evento o coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Francisco Junior, a presidente do Consea de Ferraz, Karim Regina Frohmut, e a coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional do governo do Estado, Vanuzia Teixeira.

Representantes de Mogi das Cruzes, Poá, Garça, Itaquaquecetuba, São Sebastião, Santo André, Taubaté, Igarapava, Barueri, Pindamonhangaba, Joanópolis, Brotas, Caraguatatuba, Jahu, Ribeirão Preto, Suzano, Mirante do Paranapanema, Osasco, Salesópolis, Queluz, Mongaguá, Mauá e São Paulo também prestigiaram a ocasião.