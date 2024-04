Ferraz terá inscrição para castração gratuita de cães e gatos nesta quarta

Ferraz de Vasconcelos realizará, nesta quarta-feira (24), as inscrições para a castração gratuita de cães e gatos no Jardim Castelo. Gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, o serviço é destinado aos moradores ferrazenses.

A partir das 9 horas, as equipes estarão na Rua José Maria Claro, altura do número 900. Tutores e cuidadores devem apresentar o documento original com foto e comprovante de endereço para garantir a sua vaga, já que 300 castrações serão realizadas. É importante destacar que o procedimento cirúrgico é recomendado para cães e gatos a partir dos seis meses de idade, dessa forma, o animal deve apresentar condições de saúde para participar.

Todos os meses a Prefeitura de Ferraz promove a castração gratuita em diversos bairros da cidade e cerca de 6 mil animais passaram pela cirurgia que previne diversas doenças, auxilia no controle da agressividade, evita gravidez indesejada, aumenta a longevidade e reduz o número de animais abandonados.

O procedimento será realizado nos dias 26 e 27 de abril, sexta e sábado, no mesmo local da inscrição, por meio do programa Prefeitura no Meu Bairro. Alguns cuidados são primordiais no dia da cirurgia, como manter o animal em jejum oito horas antes e não ingerir água pelo menos três horas antes do procedimento, além, é claro, dos cuidados pós-operatórios que serão esclarecidos pelas equipes veterinárias.

Para mais informações, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal está disponível no telefone 4678-2275.