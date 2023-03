Ferraz terá programação especial ao Dia da Mulher

Para destacar ações de respeito aos direitos femininos, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá ao longo dessa semana uma programação especial do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. O primeiro encontro foi nessa terça-feira (7), com uma live nas redes da municipalidade.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Dulcileia Alves, vai falar sobre o empoderamento das mulheres, suas lutas e conquistas, além de destacar questões importantes sobre o atendimento à violência e quais serviços disponíveis no município.

Já no dia 8, a programação será imperdível. A partir das 8h30 haverá um aulão de ritmos com o professor Hemilson Dias, no Beco Cultural, embaixo do viaduto Ayrton Senna. Logo em seguida, às 9 horas, a Secretaria de Meio Ambiente realizará o plantio de mudas de árvores na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Santo Antônio.

As munícipes podem participar de serviços gratuitos de beleza a partir das 9h30, na Estação Cidadania e Cultura, na Cidade Kemel. A homenagem “Mulheres da Vida Real” vai contar a história de grandes representantes ferrazenses no Paço Municipal, às 10 horas.

Com o tema “Influência digital na saúde mental da mulher”, a Secretaria de Saúde vai debater esse assunto tão atual na rotina feminina por meio de uma palestra com as equipes de saúde, também na UBS Vila Santo Antônio, às 10h30.

No dia 11 de março, próximo sábado, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) promoverá uma comemoração especial com diversas atividades e serviços. A concentração será no Calçadão da XV de Novembro, das 9 às 16 horas. Em parceria com a Secretaria de Assistência Social, o evento contará com orientações jurídicas, atrações artísticas e culturais, direitos do consumidor, beleza e tranças afro, orientação profissional, entre outros.

A prefeita Priscila Gambale pontua a importância da valorização da data no município.

“Estamos falando de uma maior população feminina em Ferraz, isso significa que devemos valorizar nossas mulheres e continuar lutando por mais políticas públicas e o fortalecimento de igualdades”, afirma.