Festa de São Benedito acontece em abril com 11 dias de duração

A Festa de São Benedito começa nesta quinta-feira (4) em Mogi das Cruzes. O evento terá duração de 11 dias e contará com quermesse e muitas novidades para a população.

A festividade começa às 18h30, com uma procissão que sairá da Capela Santa Cruz (Rua Ricardo Vilela, 1200) e terminará no Santuário Senhor Bom Jesus (Igreja de São Benedito). Na chegada, haverá levantamento de mastro, seguido de uma missa realizada pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringhini.

Nesta celebração, inclusive, se dará a elevação da igreja para paróquia, motivo de alegria para toda a comunidade.

No dia 14, último dia de festa, a procissão sairá, às 16h30, do Santuário, seguida da Santa Missa.

Já a quermesse terá abertura às 18 horas, do dia 4 ao dia 13 de abril. No dia 14, especialmente, será iniciada às 12 horas.

Durante a semana, o evento, que será no Largo do Bom Jesus, se encerrará às 22 horas. Na sexta e no sábado, terminará às 23 horas.

Outra novidade que os Festeiros, Tatiana Rodrigues e Cláudio Pereira, juntamente com os Capitães de Mastro, Renata Sponda e Marcel Pupo, e o padre responsável Marcos Sulivan trazem é a abertura da quermesse ao meio-dia, no último domingo.

Segundo Rodrigues, a festa contará com parque de diversões, bingo e museu que mostrará a história do Santuário e da Festa de São Benedito.

“Esta será a primeira vez que contaremos com um museu na praça para mostrar toda a história da nossa Igreja, do nosso santo padroeiro e da festividade. Só isso já seria motivo de muita alegria. Mas o museu se torna ainda mais especial, porque toda a exposição será produzida por crianças da rede de ensino do colégio Placidina, com a supervisão dos professores, coordenadores e direção”, relata a Festeira.

Eles, também, ficarão responsáveis por toda a decoração da festa, desde as barracas de alimentação, bingo, palco, coreto, até a praça.

A ideia, de acordo com Rodrigues, é dar voz à expressividade e ao talento dos alunos, além de fomentar, em cada um deles, o entusiasmo pela pesquisa e pela valorização da cultura de Mogi das Cruzes, uma vez que a Festa de São Benedito, além de ser uma forte expressão popular da nossa identidade, também é patrimônio cultural imaterial da nossa cidade.

Além do museu, o acontecimento trará novidades para os participantes. Neste ano, os organizadores colocarão itens novos no cardápio, como buraco quente, fogazza e churrasco de pernil. Todo o consumo será feito pelo uso do cartão Zig. Desta vez, a quermesse não utilizará fichas. As pessoas, por R$ 7, receberão o cartão para ser utilizado. Ao final, na devolução do cartão, poderão fazer o resgate da quantia.

“A ideia é modernizar a festa e ajudar na experiência do visitante, na velocidade dos caixas e na segurança como um todo”, comenta Sponda.

A quermesse também oferecerá barracas de bebidas, doces, afogado, tortinho, pastel, quentão e vinho quente.

Como ressalta a Capitã do Mastro, “todo o valor arrecadado na festividade será para continuar a restauração do Santuário, manter os custos diários da Igreja e auxiliar a comunidade carente”.

Para finalizar, os shows animarão a quermesse e os participantes. Dentre os confirmados, o palco receberá Zé Marlos, Big Choice, Sonha a Dois, Rafa Henrique, Fabíola e Sérgio, e Carlão dos Teclados.

A Festa de São Benedito contará com patrocínio da Calimazzo Madeiras, Restaurante Morumbi, Agência Pra Viver de Turismo, Yokohama Super Troca de Óleo e da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), com o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e com o apoio da TV Diário, Agência 2P e Autenticatto Arquitetura.

Como patrocinadores pela Lei de Incentivo à Cultura, a celebração conta com a Imot Ortopedia e Traumatologia e Trópico Construtora.

LEI DE INCENTIVO À CULTURA

Ainda em 2023, a festeira Tatiana Rodrigues inscreveu a Festa de São Benedito como um projeto proponente à Lei de Incentivo à Cultura (LIC). A iniciativa permite que os projetos aprovados possam contar com o apoio de benefícios fiscais de pessoas e empresas, por meio de doação de parte de seus IPTUs e ISS. Com isso, ganham os projetos apoiados e ganham as empresas, com a divulgação das suas marcas como patrocinadoras da cultura.

A quermesse é considerada uma celebração cultural, além de religiosa, e há anos é considerada patrimônio imaterial de Mogi das Cruzes, entrando no calendário festivo da cidade.

“O financiamento pela LIC veio por apresentarmos todas as grandes manifestações culturais que a festa traz, como o afogado, apresentações musicais, museu, congada, entre outros”, conta.

Diante dessa conquista, os organizadores recebem o apoio da Secretaria da Cultura.

RECONHECIMENTO RELIGIOSO

No dia 4 de abril, durante a missa, a Igreja de São Benedito se tornará, oficialmente, uma Paróquia.

Durante a solenidade religiosa, será lida toda a parte técnica para que o Santuário seja nomeado e reconhecido nesse patamar mais elevado dentro da religião.

Para os religiosos, essa comemoração é de extrema importância. E para a comunidade, é uma grande conquista, desejada pelo Padre Marcos Sulivan há anos.

“Agora, o nosso padre poderá dar esse presente para os seus devotos paroquianos”, finaliza a Festeira.