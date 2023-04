Festival de Outono Akimatsuri começa neste sábado com diversas atrações típicas japonesas

O Festival de Outono Akimatsuri começa neste sábado (08), em Mogi das Cruzes, com a proposta de trazer um pedacinho do Japão para o Brasil. O evento está na sua 36ª edição e é organizado pelo Bunkyo – Associação Cultural de Mogi das Cruzes –em uma área de 240 mil metros quadrados, com decoração típica japonesa: tem lanternas japonesas (tyotins), um imenso portal japonês (torii), uma Vila Cultural Japonesa com oficinas de shodô (escrita japonesa), origami, mangá, cerimônia do chá e outras atrações culturais. O público estimado é de 120 mil pessoas durante os quatro dias de festival. O Akimatsuri prossegue nos dias 09, 15 e 16 de abril e é realizado no Centro Esportivo do Bunkyo, Avenida Japão, 5.919, bairro Porteira Preta, Mogi das Cruzes, das 10 às 22 horas, aos sábados, e das 10 às 21 horas, aos domingos.

Somente no palco principal do evento se apresentam cerca de 60 atrações diferentes. São grupos de danças japonesas, do clássico até o pop, grupos de taikos (tambores japoneses), cantores nikkeis, concurso de beleza oriental, entre outras opções. O festival também promove a cerimônia de tooro nagashi – o ritual de soltar os barquinhos de isopor com velas na lagoa do local para homenagear os antepassados e pedir paz, saúde e prosperidade. É um dos momentos mais aguardados do festival, reunindo cerca de três mil pessoas. Os barquinhos podem ser adquiridos no evento por R$ 15,00.

Gastronomia

O Akimatsuri tem também uma ampla Praça de Alimentação com uma grande diversidade de pratos orientais, como: yakissoba, udon, tempurá, gyoza, harumaki, takoyaki, oniguiri, yakitori, e outras iguarias, como doces, pastel, massas. A novidade deste ano é um churrasco japonês feito com uma carne originária do Japão, o wagyu. É uma carne extremamente nobre, mas que poderá ser degustada a preço popular para que todos possam viver essa experiência gastronômica do Japão.

Há também um Centro de Negócios com aproximadamente 120 estandes, divididos entre os setores automotivos, de prestação de serviços, alimentação, mini-shoppings e importados.

No local também tem também o Pavilhão Agrícola, com exposição dos produtores hortifrutigranjeiros da região, conhecida como Cinturão Verde do Estado. Os itens estarão em exposição e também serão vendidos a preço de produtor.

Ingressos

Na bilheteria do Akimatsuri por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), neste caso para estudantes com carteirinha, professores e pessoas a partir de 60 anos. Crianças até 7 anos não pagam a entrada. Estacionamento R$ 30. No local aceita cartões débito/crédito nas bandeiras Visa, Mastercard e Elo. O ingresso pode ser adquirido antecipadamente, online: https://www.sympla.com.br/36-festival-de-outono-akimatsuri-2023__1890887

Serviço:

36º Festival do Outono "Akimatsuri"

Dias: 08, 09, 15 e 16 de abril das 10 às 22 horas, aos sábados, e das 10 às 21 horas, aos domingos.

Local: Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Avenida Japão, 5.919, bairro Porteira Preta, Mo gi das Cruzes.

Informações pelo telefone (11) 4791-2022/ WhatsApp.

Programação completa no site: www.akimatsuri.com.br