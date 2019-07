Funcionamento da Zona Azul tem adequações para beneficiar motoristas e garantir rotatividade

Uma reunião entre a Secretaria Municipal de Transportes e da empresa responsável pelo estacionamento controlado, realizada na tarde desta quinta-feira (11), definiu adequações a serem adotadas no funcionamento da Zona Azul de Mogi das Cruzes. As medidas seguem observações realizadas pela pasta e sugestões apresentadas pelos usuários desde o início do funcionamento do novo sistema.

As principais alterações no funcionamento são nas restrições de utilização de crédito e vagas nos setores. A partir de agora, o motorista que estacionar em um setor mas não utilizar todo o tempo adquirido poderá usar o saldo restante em outro setor, durante o período de validade dos créditos. Anteriormente, isso não era possível.

Outra mudança importante é que o motorista poderá permanecer por mais de 2 horas no mesmo setor, precisando apenas trocar de vaga. Anteriormente, após este período de 2 horas, o motorista não poderia mais utilizar o mesmo setor durante o dia.

“A prioridade do sistema de Zona Azul é garantir a rotatividade do estacionamento de veículos em locais com grande interesse e movimentação de pessoas. Estas adequações estão sendo adotadas para facilitar a utilização do sistema e beneficiar os motoristas, que terão mais opções de estacionamento e utilização dos créditos”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que todos os 47 parquímetros instalados na cidade já estão com o novo sistema em operação, que aceita moedas, cartões de débito e crédito. Nele, o usuário digita a placa do veículo e o setor em que está estacionando. Os setores serão informados nas placas de sinalização de trânsito. Com este procedimento, não é preciso que o recibo de pagamento fique no interior do veículo, uma vez que a conferência da regularidade do estacionamento será feita eletronicamente.

O pagamento também pode ser feito com as orientadoras do sistema de Zona Azul, com dinheiro e cartões de débito e crédito. Outra opção que facilita aquisição de créditos e a regularização é a utilização do aplicativo Vaga Inteligente, em que a regularização pode ser feita via internet, com a utilização de créditos. O aplicativo está disponível nas plataformas iOS e Android e pode ser baixado gratuitamente.

Durante a reunião também ficou decidido que, até o dia 31 de julho, os motoristas que fizerem o pagamento da Zona Azul mas descumprirem alguma regra de rotatividade não serão autuados, apenas orientados. Já quem não fizer o pagamento ou mantiver o veículo estacionado após o vencimento do período está sujeito a multa. A partir de 1º de agosto, a fiscalização vale para todos.

Mogi das Cruzes conta atualmente com 1.092 vagas de estacionamento controlado, distribuídas na região central e bairros próximos. Os valores permanecem os mesmos: R$0,75 (30min); R$1,50 (60min); R$2,25 (90min); R$3,00 (120min).