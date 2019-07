Fundo de Solidariedade realiza 3ª edição do Bazar do Amor em Calmon

O Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social de Poá realizou na tarde desta quinta-feira (4) mais uma ação do Bazar do Amor, que foi promovido na rua Brasil, no bairro de Calmon Viana.



No local foram expostas mais de duas mil peças que foram arrecadadas na Campanha do Agasalho deste ano “Aquecendo com Amor”. A primeira-dama e presidente da entidade, Andressa Lopes, aproveitou a oportunidade para conversar com os moradores e acompanhar as distribuições.



“É sempre um prazer muito grande realizar o Bazar do Amor, que é organizado com as roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho. Assim que as peças doadas chegam ao Fundo de Solidariedade passam pela triagem para posterior entrega à população que mais necessita”, explicou Andressa.



Ainda de acordo com a presidente do Fundo de Solidariedade, cada pessoa pegou as suas próprias peças que ficaram expostas em araras. Entre elas calças, moletons, blusas, sapatos, entre outros. “Importante reforçar que haverá uma nova edição do ‘Bazar do Amor’ em Calmon Viana por ser um bairro populoso”.



Campanha

Os itens a serem doados para Campanha do Agasalho 2019 devem estar em bom estado de uso. Quem quiser contribuir pode fazer as doações nos pontos de arrecadação que estão instalados em secretarias municipais, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), entre outros.



A meta da Campanha do Agasalho em 2019 é arrecadar 85 mil peças. Mais informações sobre os locais para a realização das doações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4634-3448.