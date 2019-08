Fundo de Solidariedade realiza 5° Bazar do Amor na Vila São Francisco

O Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá, em parceria com a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém, realizou na tarde desta sexta-feira (16), o 5º Bazar no Amor. A ação, desta vez, aconteceu na Vila São Francisco (antigo Raspadão) e foram disponibilizadas cerca de 10 mil peças de roupas, além de sapatos, que foram expostos em araras, onde era possível escolher, sem quantidade definida por pessoa, como feito nas edições anteriores.



Além da distribuição de roupas, sapatos, entre outros acessórios foi realizada também uma ação comunitária que ofereceu às crianças momentos de lazer por meio de brinquedos infláveis e distribuição de algodão doce, cachorro quente e serviço de cabeleireiro para os adultos.



Para a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, o Bazar do Amor beneficia diretamente a população com a distribuição de roupas arrecadadas durante a Campanha do Agasalho. “O nosso objetivo vem sendo alcançado a cada realização do Bazar, pois vemos a satisfação das pessoas em poder escolher as suas próprias peças”, declarou Andressa Lopes.



De acordo com o pastor Manoel Rozendo de Souza, só no dia de hoje serão beneficiadas mais de mil pessoas. “Esta é a segunda vez que realizamos a ação em parceria com o Fundo de Solidariedade. Nossa comunidade agradece muito esse trabalho que é realizado, pois beneficia muito a nossa população”, finalizou o pastor.