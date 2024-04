Fundo Social de Ferraz vai arrecadar absorventes íntimos

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos realizará o Bazar de Troca Solidária, no dia 30 de abril, para arrecadar absorventes íntimos e assegurar o bem-estar de mulheres em situação de vulnerabilidade. A ação ocorrerá no prédio do órgão, na Rua Santa Catarina, 330, das 10 às 15 horas.

Nessa campanha, o objetivo é ajudar as moradoras que não têm condições de comprar absorventes, levar dignidade menstrual e acolher quem mais precisa. Os interessados em participar poderão fazer a troca do item higiênico por roupas infantis. A cada dois pacotes de absorventes com 10 unidades, o morador (a) pode escolher um conjunto infantil.

Centenas de peças estarão disponíveis para troca, de todas as cores, preferências e tamanhos para crianças até 8 anos.

Vale destacar que o Bazar de Troca Solidária é um trabalho efetivo do Fundo Social e faz parte do calendário de ações desde 2021, oferecendo auxílio para famílias que carecem de doações.

“Essa edição é em prol da saúde da mulher ferrazense a fim de combater a pobreza menstrual no município. O absorvente é recurso essencial para saúde e muitas mulheres não têm condições de obter os itens básicos de higiene menstrual. A integração de todos nessa causa será de extrema importância. Empresários, comerciantes e moradores, contamos com a ajuda e participação de vocês”, destaca a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ferraz, Cida Gambale.

Para mais informações, basta entrar em contato com o órgão pelo telefone 4678-4018.