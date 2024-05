Fundo Social de Itaquaquecetuba lança campanha de inverno

O Fundo Social de Itaquaquecetuba lançou a campanha de inverno 2024 intitulada "Um gesto que aquece - doe um cobertor". A meta é arrecadar 3 mil itens entre cobertores, mantas, agasalhos, luvas, toucas e meias.



As doações podem ser entregues em equipamentos públicos e privados (confira a lista de endereços abaixo). Também é possível ajudar com qualquer quantia em dinheiro por Pix (CNPJ: 18.612.190/0001-63).



"Toda contribuição é bem-vinda. Queremos ajudar a aquecer aqueles que mais precisam", destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Prates.



Os itens arrecadados serão entregues às associações, igrejas e Ongs para que façam o repasse às famílias em situação de vulnerabilidade. "O inverno começa dia 21 de junho, então precisamos arrecadar antes para que quando o frio chegue, as famílias já tenham como se proteger", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.



Pontos de coleta de doações



Fundo Social: R. Ver. José Barbosa de Araújo, 197 - Vila Virgínia

Prefeitura: Av. Ver. João Fernandes da Silva, 283 - Vila Virgínia

Sec. de Abastecimento: R. Padre Anchieta, 78 - Centro

Sec. de Assuntos Jurídicos: R. Ver. José Barbosa de Araújo, 175 – Vila Virgínia

Sec. de Cultura: Av. Ver. João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia

Sec. de Des. Econômico: R. Dom Thomaz Frey, 89 – Centro

Sec. de Des. Social: Av. Ver. João Fernandes da Silva, 60 – Vila Virgínia

Sec. de Educação: R. Uberlândia, 57 – Vila Virginia

Sec. de Habitação: Av. João Barbosa de Moraes, 750 – Vila Zeferina

Sec. de Meio Ambiente / Planejamento: R. Ver. José Barbosa de Araújo, 260 – Vila Virgínia

Sec. da Mulher: R. Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina

Sec. da Saúde: R. MMDC, 58 – Centro

Sec. de Seg. Urbana: Av. Uberaba, 83 – Vila Virgínia

Sec. de Serviços Urbanos / Mobilidade Urbana / Defesa Civil: R. Ali Hamoud, 40 – Alpes de Itaquá

Câmara Municipal: R. Vereador José Barbosa de Araújo, 267 - Vila Virgínia

Ginásio de Esportes: R. Santa Rita de Cássia, 173 - Vila Japão

Delegacia Central: Av. Emancipação, 97 – Centro

Destacamento Policial: Praça Padre João Álvares - Centro

Fórum Trabalhista: Av. Ver. João Fernandes da Silva, 320 - Vila Virginia

Fórum Judiciário: Rod. Alberto Hinoto, 1.170 e 1.194 – Jardim Cláudia

Associação Comercial: R. Carlos Barbosa da Silva, 51 – Centro

UNG Itaquá: Av. Uberaba, 251 - Vila Virgínia

Nagumo: Rod. Alberto Hinoto, 1.254 – Vila Zeferina

Shibata: R. Piraju, 49 – Vila Monte Belo

Takahashi: Av. Ítalo Adami, 800 - Vila Ursulina

Atacadão: Rod. João Afonso de Souza Castellano, 1.414 - Vila Monte Belo



Jantar beneficente



No dia 24 deste mês será realizado um jantar beneficente no restaurante Roda D’água com o tema "Uma noite em Buenos Aires". Haverá música ao vivo e tango.



Para garantir e retirar o convite, é necessário realizar o pagamento em dinheiro ou Pix na sede do Fundo Social, de segunda a sexta, das 8h às 17h. O número de lugares é limitado e a entrada custa R$ 300.