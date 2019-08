Futuros agentes da GCM de Poá fazem doação voluntária de sangue

O Hemocentro Transfusão de Suzano (Banco de Sangue) recebeu nesta segunda-feira (12) a doação de sangue de 30 futuros agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá. De acordo com o presidente da Comissão de Concursos, Ronaldo Pereira Oliveira, o objetivo da atividade é estimular a parte social, fazendo com que os futuros profissionais interajam com a comunidade.



“E muito importante trabalharmos com o lado social do aluno, já que em breve serão responsáveis pela segurança dos poaenses”, comentou Oliveira. Ao todo, 88 agentes estão passando por treinamento, conforme determina a lei. “A princípio foram 30 doadores, mas todos passarão por este processo, que é a doação de sangue”, completou o presidente da Comissão de Concursos.



Novos GCMs

A primeira aula do curso preparatório dos aprovados no concurso público para Guarda Civil Municipal (GCM) aconteceu em maio e a formação será concluída em outubro.



“É importante reforçar que estamos nos empenhando muito quanto à melhoria da segurança na cidade, área que é tratada como prioridade pela nossa administração. Diversas estratégias estão sendo traçadas em busca de soluções para este setor, que é uma grande preocupação para população e estamos trabalhando diariamente para implementar as ações que garantirão uma cidade mais segura para os poaenses”, explicou o prefeito Gian Lopes durante a aula inaugural.



O secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, explicou que a qualificação dos novos GCMs é de extrema importância. “Nossa expectativa é reforçar o efetivo da Guarda Municipal o mais rápido possível e essa é apenas umas das medidas em andamento para melhoria da segurança no município”.