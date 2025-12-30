GCM de Poá reforça segurança no fim de ano, frustra roubo e recupera moto

A Guarda Civil Municipal (GCM) reforçou de forma significativa as ações de patrulhamento no último fim de semana, como parte da estratégia de segurança adotada no período de final de ano, quando há maior circulação de pessoas e aumento no risco de crimes patrimoniais.

As operações resultaram na prisão de suspeitos que planejavam cometer um roubo na área central do município e na recuperação de uma motocicleta roubada. As ocorrências foram registradas nos dias 27 e 28 de dezembro.

Na noite do último sábado (27), equipes da GCM realizavam patrulhamento de rotina pela região central e foram acionadas por um cidadão, que demonstrou preocupação ao observar a atitude suspeita de três indivíduos que aparentavam vigiar residências da localidade. A denúncia possibilitou uma resposta rápida dos agentes, que se deslocaram até o ponto indicado.

Ao chegar ao local, os policiais municipais localizaram os três indivíduos apontados e, durante a abordagem e revista pessoal, encontraram com um simulacro de arma de fogo. Questionados sobre a presença do objeto, os suspeitos acabaram confessando a intenção de praticar um roubo naquela região. Os indivíduos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

Recuperação de moto roubada

Já no último domingo (28), nas proximidades do Viaduto Prefeito Eduardo Carlos Felippe, a GCM abordou um motociclista que realizava manobras perigosas em via pública. Após a ordem de parada e consulta do emplacamento, foi constatado que o veículo possuía registro de roubo.

Apesar de o condutor alegar ter adquirido a moto por meio de troca e pagamento, ele o outro homem que estava na garupa foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

A vítima compareceu ao local, reconheceu a motocicleta como sua e informou que havia sido roubada à mão armada em novembro. O veículo foi devolvido ao proprietário, um dos envolvidos permaneceu à disposição da Justiça e as investigações continuam.

Segundo o secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, as ocorrências registradas integram um conjunto de ações estratégicas planejadas pela Guarda Civil Municipal de Poá para reforçar a segurança no período de fim de ano. “Estamos atuando de forma intensificada, com ações preventivas, fiscalização do trânsito e resposta rápida às denúncias da população. Esse trabalho integrado das equipes, aliado à participação da comunidade, é essencial para inibir a criminalidade e garantir mais tranquilidade aos moradores e visitantes de Poá”, destacou.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da atuação integrada da GCM e o papel da população no fortalecimento da segurança durante o período de fim de ano. “Essas ações demonstram o comprometimento da nossa GCM com a proteção dos moradores e com a prevenção da criminalidade. Investimos em planejamento, presença constante nas ruas e em um trabalho próximo da comunidade. O resultado são ocorrências bem-sucedidas, crimes frustrados e mais tranquilidade para quem vive e circula por Poá”, acrescentou.