Gerando Falcões lança programa “Amigo da Comunidade”

Com mais de 20 projetos sociais implantados em comunidades e que têm impactado ao menos 1,2 mil famílias por ano, o Gerando Falcões quer traçar novos voos e engajar a sociedade na transformação de periferias brasileiras. Para isso, a ONG lançou em agosto o programa “Amigos da Comunidade”, uma ação que possibilita que pessoas façam doações de recursos financeiros e participe do crescimento das atividades oferecidas pela organização social voltadas ao esporte, cultura, qualificação profissional e geração de renda em comunidades.

Para propagar a ideia e conscientizar sobre a importância da doação, a ONG conta com o apoio de empresas privadas, como o caso da Microsoft, que já confirmou a participação no programa e está promovendo a ação este mês.

O Banco ABN AMRO realizou em 1º de setembro o evento de apresentação do “Amigo da Comunidade” aos funcionários. Empresas como RV Ímola e Roix vão promover a ação entre este mês e outubro. As doações dos colaboradores seguirão um modelo de assinatura mensal, recorrentes e o valor é determinado pelo próprio doador, sendo a partir de R$ 20.

De acordo com o fundador do Gerando Falcões, Eduardo Lyra, o programa visa construir uma nova consciência às famílias brasileiras, uma vez que a participação da sociedade em doações filantrópicas ainda é pequena. “A filantropia sai do bolso de poucas pessoas no País. Queremos inverter isso e criar uma lógica de muitos doando pouco”, contou Lyra.

Selo de responsabilidade

As empresas que estabelecem parceria com o programa de doação ganha o selo “Amigo da Comunidade”. Com isso, elas entram para o programa de responsabilidade social da companhia e podem utilizar o selo em qualquer produto ou canal de comunicação da empresa.

O empreendimento pode, ainda, “arredondar” os valores de doações dos funcionários, ou seja, para cada real que o colaborador doar, a empresa doa mais um. No entanto, essa etapa é opcional. Caso a empresa não possa doar, ela atuará apenas como facilitadora do processo.

Doações

Para participar do programa e impactar comunidades junto com o Gerando Falcões, basta fazer a adesão da assinatura pelo site www.amigosdacomunidade.com.br/#assinar, selecionar a quantia que deseja doar e inserir seus dados pessoais bem como os dados do cartão de crédito. Empresas interessadas em estabelecer parceria e mobilizar um evento da ONG no empreendimento, é preciso entrar em contato com o Gerando Falcões pelo número (11) 3426-9800, e falar com Amanda Boliarini.