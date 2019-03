Gerando Falcões realiza evento sobre empoderamento feminino no CEU de Ferraz

A ONG Gerando Falcões realiza neste sábado (23) projeto voltado às mulheres. A proposta do evento é a de debater o empoderamento feminino, pauta do mês no Gerando Cidadania, projeto que visa levar ações de cunho social para pessoas de periferias e favelas do Brasil.

O Gerando Cidadania vai oferecer gratuitamente serviços como: orientação sobre direitos e deveres da mulher com representantes da Defensoria Pública, palestra de empoderamento feminino, orientação sobre como agir em situação de violência, orientação trabalhista e o mercado de trabalho, sorteios de kits de maquiagem, seções de estética, além de uma série de ações voltadas a cultura e a educação.

A meta é atender 600 mulheres em cada unidade apenas nesse mês e 50 mil pessoas ao longo do ano.

O Gerando Cidadania irá acontecer a partir das 9 as 15h30, no CEU das Artes Rua Francisco Esperando - Cidade Kemel, Ferraz de Vasconcelos – SP.