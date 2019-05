Gian Lopes anuncia construção de Centros de Convivência do Idoso

O prefeito de Poá, Gian Lopes, anunciou nesta terça-feira, 28, a construção do Centro de Convivência do Idoso (CCI) na região central. O anúncio foi feito durante a 1ª Mostra de Boas Práticas do Sistema Único de Assistência Social (Suas), realizada no Teatro Municipal de Poá.

O prédio será construído no centro e substituirá o Cantinho da Melhor Idade, que sofre com problemas de acessibilidade. A mudança tem como objetivo, principal, ampliar o atual espaço para atender até 3.500 idosos (atualmente, a demanda da cidade é de até 1.500 pessoas).

Segundo o prefeito, a licitação é para o dia 13 de junho. O início das obras está previsto para até 30 dias e deve ser concluído até o final de fevereiro de 2020. O investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões, sendo R$ 1,5 milhão destinados à desapropriação do prédio atual e R$ 4,5 milhões serão usados para a construção do novo prédio.

"Quero agradecer a todos os profissionais que trabalham diariamente no Cantinho da Melhor Idade, porque foi com eles que nós desenvolvemos esse projeto. Para o Alto Tietê, será uma referência e para Poá será muito bom, pois nós poderemos atender melhor nossos idosos e proporcionar um local melhor de trabalho aos funcionários", afirmou o prefeito.

Mais três

Além do novo Centro de Convivência do Idoso, que ficará localizado no centro de Poá, outras três unidades poderão ser construídas na cidade. Gian Lopes afirmou que quer estender o projeto e construir mais três CCIs: um na Vila Varela; Calmon Viana; e Cidade Kemel. A ideia, segundo ele, é atender a uma demanda de 12 mil idosos na cidade.

"Estamos contentes de ver esse olhar sensível do município de Poá, com relação ao envelhecimento, que é uma questão muito importante da democracia", comentou a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, que também esteve no local prestigiando o evento.

Evento

A 1ª Mostra de Boas Práticas do Sistema Único de Assistência Social (Suas) teve como objetivo apresentar experiências de trabalho desenvolvidas nas áreas de proteção social básica e especial pelos Centros de Referencia e Assistência Social (CRAS) e pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) do Alto Tietê.

Depois, Célia visitou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras); o Centro de Referência Especializado de Assistência Social; e Centro Dia do Idoso, em Poá. No entanto, a secretária estadual também realizou mais duas visitas. A primeira no Poupatempo de Itaquaquecetuba e a segunda na unidade do Bom Prato, que atende a população da itaquaquecetubense.

Também estiveram no evento o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, Edevaldo Gonçalves, e o diretor da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads), José Rezende Filho, além de representantes das cidades do Alto Tietê. Houve ainda apresentações durante todo o dia.