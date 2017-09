Gian Lopes anuncia nova frota de ônibus com 10 novos veículos

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), realizou reunião com o gerente de operações da Radial Transporte, Alexandre Parisi, para tratar sobre a circulação da nova frota de ônibus que entrará em operação na cidade. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá e o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, também acompanharam a conversa. Dez novos ônibus entrarão em circulação. Parte dos veículos devem começar a operar antes do fim de outubro.

“Fico muito feliz em confirmar esta notícia. Poá está recebendo uma nova frota de ônibus e este é um trabalho que vem ao encontro da nossa proposta de oferecer um transporte de melhor qualidade aos nossos munícipes. Reforçando que estes ônibus terão itens como elevador e assentos para portadores de necessidades especiais, de mobilidade reduzida e idosos, oferecendo 100% de acessibilidade”, comentou o prefeito em reunião realizada na sexta-feira (29).

O gerente da Radial adiantou que antes do final de outubro três veículos já estarão em operação no município e o restante até fevereiro de 2018. “Os novos carros vêm com novidades, inclusive, acompanhando os avanços tecnológicos. É um trabalho que está sendo realizado para oferecermos o melhor atendimento às demandas dos usuários”.

Os ônibus serão equipados com o motor OM-924 LA (Proconve P-7) turbo cooler, totalmente eletrônico e tecnologia pioneira, que dispensa a bomba injetora convencional. O carro incorpora qualidade, segurança e conforto para atender as exigências do mercado.

O vice-prefeito Marquinhos Indaiá reforçou que desde o início da gestão a Radial vem sendo informada sobre melhorias que precisam ser realizadas. “Agora estão chegando novos ônibus e todos com acessibilidade. Fico muito feliz com esta conquista”, reforçou o vice-prefeito.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, comentou que a nova frota é uma demonstração do empenho da administração municipal. “Especialmente dos que dependem diariamente dos ônibus como principal meio de transporte. É importante reforçar que a Prefeitura de Poá está recuperando a malha viária da cidade, com foco nas vias por onde os ônibus circulam. Ou seja, estamos trabalhando muito e buscando o melhor para os munícipes”.

Nova frota

Os novos ônibus de Poá contam com sistema de frenagem mais eficiente que é o ABS, melhorando, assim, a aderência entre pneu e piso, a dirigibilidade e a estabilidade do veículo, sem prejuízos para uma frenagem eficaz. Os veículos também terão tecnologia Mercedes Bens de pós-tratamento dos gases de escape por redução catalítica seletiva (SCR), que atende as exigências da legislação brasileira.

Os ônibus possuem ainda vidros na cor fumê e poltronas estofadas. Contam também com itinerários eletrônicos em LED, localizados em pontos estratégicos da carroceria, e três portas tipo fole.