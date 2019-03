Gian Lopes anuncia novo ‘Cantinho da Melhor Idade’ para atender 3 mil pessoas

O prefeito Gian Lopes anunciou na manhã desta quinta-feira (21) a construção de uma nova sede para o Cantinho da Melhor Idade, com todos os itens de acessibilidade necessários e capacidade de atendimento para 3.000 pessoas por mês. O projeto já está em processo de licitação e as obras começarão em breve. A unidade será instalada na Rua Vicente Guida, 153, região central. A novidade foi confirmada durante a abertura 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

“Precisamos construir um Cantinho 100% acessível e funcional. O prédio atual tem muitas escadas e atende apenas 1.500 pessoas. Vamos dobrar a capacidade de atendimento, porque investir na terceira idade é muito importante e vamos certamente seguir como referência no atendimento deste público no Alto Tietê”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, o prefeito Gian Lopes quer melhorar o atendimento aos idosos do Cantinho da Melhor Idade. “Com o novo prédio manteremos nosso trabalho preventivo, porém, com muito mais qualidade. Contaremos com atividades de educadores físicos, especializados no trabalho com o público idoso. Serão ações relacionadas à melhoria da mobilidade física, mas também motivacional para que este público se sinta ocupado, útil”, disse.

O educador físico Ivan Oliveira, que é especialista em biotecnologia com ênfase em envelhecimento, participou do trabalho para projetar a nova sede do Cantinho da Melhor Idade. “Com a expectativa de vida dos brasileiros crescendo nas últimas décadas é necessário criar mais políticas públicas voltadas ao idoso, assim cada vez mais contribuindo para um envelhecimento saudável. Muito bom saber que em nosso município essa questão tem sido tratada como uma prioridade”.

Segue até esta sexta-feira (22) a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema “Os desafios de envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas”. O evento é aberto ao público e está sendo realizado no Cantinho da Melhor Idade (Alameda Pedro Calil, 100 – Centro). A atividade está sendo organizada pelo Conselho Municipal do Idoso e pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Na abertura do evento, além do prefeito Gian Lopes e do secretário de Assistência, Edevaldo Gonçalves, também prestigiaram a atividade os vereadores Welson Lopes, Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, Saulo Souza, Saulo Teixeira Alberto da Costa, o Saulo Dentista e Mário de Oliveira, o Marinho do Jornal e a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Elaine Carlini.