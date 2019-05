Gian Lopes anuncia reajuste salarial de 8,22% para servidores

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), se reuniu na manhã desta quinta-feira (9) com representantes de diferentes sindicatos e discutiu diversas propostas para oferecer melhorias para os funcionários. No encontro o chefe do Poder Executivo já confirmou um reajuste salarial de 8,22%, retroativo a 1º de maio de 2019 e aumento no vale alimentação em 19,4%, saltando dos atuais R$ 335 para R$ 400. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, vereadores e secretários municipais também acompanharam a agenda.

“Reforço que estou sempre aberto ao diálogo com todas as categorias de trabalhadores, visando oferecer as melhorias necessárias. Essas reuniões são momentos importantes para ouvir as reivindicações e analisar as propostas. Já avançamos com os reajustes para melhorar e valorizar as condições dos nossos colaboradores da Prefeitura de Poá e manteremos as conversas para seguir avançando em outras pautas e demandas”, explicou o prefeito Gian Lopes.

Negociações

A Prefeitura de Poá continuará as negociações com os representantes de diferentes sindicatos para oferta de um convênio médico para os servidores e para debater outros itens da pauta de reivindicações.

Um novo encontro ficou marcado para acontecer no mês de junho de 2019.

Também participaram da reunião na manhã desta quinta-feira (9) o chefe de Gabinete, Rogério Tarento, os secretários municipais de Governo, Augusto de Jesus, de Administração, Alexandre Provisor, de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, dos vereadores Welson Lopes e Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, e os representantes da Associação dos Profissionais e Trabalhadores da Educação da Estância Hidromineral de Poá (Apep/Poá), Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo (Sindsaúde), Sindicato dos Servidores Públicos (Sinserp) e Sindicato dos Professores das Escolas Públicas Municipais (Sineduc).