Gian Lopes apresenta demandas para Secretaria de Desenvolvimento Regional

O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado de outros chefes do Poder Executivo da região, participou na manhã desta terça-feira (07/5), no Palácio dos Bandeirantes, de importante reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi e seu subsecretário, Rubens Cury, e com o deputado estadual André do Prado, para apresentar as principais demandas de Poá e Alto Tietê nas áreas da Saúde, Educação, Segurança e principalmente a implantação de alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel na Rodovia SP-66, de forma a concluir o importante projeto viário e possibilitar o pleno desenvolvimento da região a partir do sistema de conexão de rodovias.

“Reiteramos a necessidade da construção da alça de saída do Rodoanel na SP-66, garantindo novas perspectivas de desenvolvimento industrial, comercial e de mobilidade urbana para toda região, já que este é um projeto estratégico quando pensamos o desenvolvimento econômico do Alto Tietê”, reforçou o prefeito Gian Lopes. “A construção da alça de saída do Rodoanel na SP-66 já estava prevista no projeto original e fica claro a necessidade da integração do sistema viário às rodovias locais para o escoamento produtivo de Poá e do Alto Tietê”, completou.

De acordo com o deputado estadual, André do Prado, o objetivo da reunião é garantir o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida da população. “Estive em reunião no Palácio dos Bandeirantes, com o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e na companhia dos prefeitos do Alto Tietê. Na área regional solicitamos a construção da alça de saída do rodoanel no trecho Leste, pela SP-66, a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano, investimentos para recapeamento asfáltico, áreas da saúde e segurança, entre outros”.

Estiveram também no encontro os prefeitos de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; de Guararema, Adriano Leite; de Salesópolis, Vanderlon Gomes; de Arujá, Dr. José Luiz Monteiro; de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima; de Santa Isabel, Fábia Porto; de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, o Guti; de Biritiba Mirim, Walter Tajiri; e de Santa Branca, Celso Simão; o chefe de Gabinete de Poá, Rogério Tarento; o secretário de Esportes de Poá, Tonho de Calmon; o chefe de gabinete da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Romildo Campello; e o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente de Mogi, Danilo Teixeira de Lima.